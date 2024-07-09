Airbus, Çin'deki A320 Ailesi Montaj Hattı'nda 700. uçağını teslim etti
Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) montajı yapılan A320 ailesine ait 700'üncü uçağı Pazartesi günü teslim etti.
TİANJİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde bulunan A320 Ailesi Asya Son Montaj Hattı'nda (FALA) montajı yapılan A320 ailesine ait 700'üncü uçağı Pazartesi günü teslim etti.