AirAsia X, Sabiha Gökçen'den Kuala Lumpur Uçuşlarına Başlıyor

Malezya merkezli AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçuş başlatacak.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen küresel rota geliştirme etkinliği Routes World 2025 kapsamında Malezya merkezli, uzun menzilli düşük maliyetli hava yolu AirAsia X ile resmi ortaklık anlaşması imzalandı.

AirAsia X'in ilk uçuşu 14 Kasım'da yapılacak.

Haftada 4 kez yapılacak Kuala Lumpur uçuşlarıyla, Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket, Tokyo gibi Asya kıtasındaki popüler destinasyonlara Malezya aktarmalı bağlantı imkanı sunulacak.