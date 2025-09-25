Haberler

AirAsia X, Sabiha Gökçen'den Kuala Lumpur Uçuşlarına Başlıyor

Malezya merkezli AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuala Lumpur'a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. İlk sefer 14 Kasım'da başlayacak ve yolcular, Malezya aktarmalı olarak Asya'nın popüler destinasyonlarına da ulaşabilecekler.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen küresel rota geliştirme etkinliği Routes World 2025 kapsamında Malezya merkezli, uzun menzilli düşük maliyetli hava yolu AirAsia X ile resmi ortaklık anlaşması imzalandı.

AirAsia X'in ilk uçuşu 14 Kasım'da yapılacak.

Haftada 4 kez yapılacak Kuala Lumpur uçuşlarıyla, Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket, Tokyo gibi Asya kıtasındaki popüler destinasyonlara Malezya aktarmalı bağlantı imkanı sunulacak.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Güncel
