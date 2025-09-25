AirAsia X, Sabiha Gökçen'den Kuala Lumpur Uçuşlarına Başlıyor
Malezya merkezli AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kuala Lumpur'a haftada 4 uçuş gerçekleştirecek. İlk sefer 14 Kasım'da başlayacak ve yolcular, Malezya aktarmalı olarak Asya'nın popüler destinasyonlarına da ulaşabilecekler.
Malezya merkezli AirAsia X, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a uçuş başlatacak.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong'da düzenlenen küresel rota geliştirme etkinliği Routes World 2025 kapsamında Malezya merkezli, uzun menzilli düşük maliyetli hava yolu AirAsia X ile resmi ortaklık anlaşması imzalandı.
AirAsia X'in ilk uçuşu 14 Kasım'da yapılacak.
Haftada 4 kez yapılacak Kuala Lumpur uçuşlarıyla, Jakarta, Bali, Singapur, Bangkok, Phuket, Tokyo gibi Asya kıtasındaki popüler destinasyonlara Malezya aktarmalı bağlantı imkanı sunulacak.