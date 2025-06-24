Air Transat, Toronto-İstanbul Uçuşlarına Başlıyor

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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, Kanadalı hava yolu şirketi Air Transat'ın 6 Aralık'ta Toronto-İstanbul uçuşlarına başlayacağını duyurdu. Air Transat, haftada iki gün direkt sefer gerçekleştirecek ve Türkiye'ye vizesiz seyahat imkanı sağlayacak.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İga, Kanadalı hava yolu şirketi Air Transat'ın 6 Aralık'ta Toronto-İstanbul uçuşlarına başlayacağını bildirdi.

İga'dan yapılan açıklamaya göre, Kanada'nın en büyük ikinci hava yolu şirketinin İstanbul Havalimanı'na haftada iki gün direkt uçuş icra etmesi planlanıyor.

Böylece Air Transat, İGA'nın Amerika kıtasından ev sahipliği yapacağı ilk hava yolu şirketi olacak.

Kanada vatandaşlarının Türkiye'ye vizesiz seyahat edebilmesi dolayısıyla iki ülke arasındaki turizmin seferlerin başlamasıyla gelişmesi bekleniyor.

Kanada merkezli hava yolu şirketi, 44 modern uçaktan oluşan filosuyla Avrupa, Karayipler, Orta Amerika ve ABD başta olmak üzere 29 ülkede toplam 62 destinasyona sefer yapıyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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