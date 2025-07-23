Air India Uçağında Yangın: Yolcular Güvende

YENİ DELHİ, 23 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Hong Kong bölgesinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India Havayolları'na ait AI-315 sefer sayılı uçağın yardımcı güç ünitesi, Yeni Delhi'deki Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'na inişten kısa süre sonra alev aldı.

Havayolu şirketi yetkilileri salı günü yaşanan olayda yangının, yolcular uçaktan inerken fark edildiğini belirtti.

Ayrıca tüm yolcuların güvende olduğu ve yangının uçakta küçük çaplı hasara yol açtığı bildirildi.

Air India Havayolları'nın Koçi-Mumbai seferini yapan uçağı da pazartesi günü iniş sırasında pistten çıkarak hem uçağa hem de piste zarar vermişti. Ayrıca şirketin Delhi-Kalküta seferi de uçakta teknik sorun tespit edilmesi nedeniyle son anda iptal edilmişti.

Şirketin Londra seferini yapan uçak geçen ay Ahmedabad'da kalkıştan kısa süre sonra düşmüş ve uçakta bulunan 241 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın düştüğü yerleşim yerinde ise 19 kişi hayatını kaybetmiş, 67 kişi de yaralanmıştı.