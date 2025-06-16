Air India Uçağı Hong Kong'a Döndü

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Air India'ya ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, pilotun teknik arıza bildirmesinin ardından Hong Kong-Yeni Delhi seferini gerçekleştiremeyerek Hong Kong'a geri döndü. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve tüm yolcular tahliye edildi.

YENİ DELHİ, 16 Haziran (Xinhua) -- Air India havayolu şirketine ait Boeing 787-8 Dreamliner tipi uçak, Hong Kong- Yeni Delhi seferi sırasında pilotun teknik arıza bildirmesinin ardından Hong Kong'a geri döndü.

Pazartesi günü medyada yer alan haberlere göre AI315 sayılı seferini gerçekleştirmekte olan uçak, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde indi.

Hindistan Basın Vakfı'nın haberinde, "Uçak, Hong Kong'a güvenli şekilde indi ve tüm yolcular tahliye edildi. An itibarıyla uçak inceleniyor" ifadelerine yer verildi.

Uçak, Hong Kong'dan yerel saatle 12.16 sularında hareket etmişti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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