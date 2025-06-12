Air India Uçağı Gucerat'ta Düştü

Air India Uçağı Gucerat'ta Düştü
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Hindistan'ın Gucerat eyaletinden Londra'ya havalanan Air India uçağı, kalkışından kısa bir süre sonra düştü. Uçakta 242 kişi bulunuyordu ve yerel basına göre kazadan kurtulan olmadı.

AHMEDABAD, 12 Haziran (Xinhua) -- Hindistan'ın batısında yer alan Gucerat eyaletindeki bir havaalanından Londra'ya gitmek üzere havalanan ve aralarında iki pilot ve 10 kabin görevlisinin de bulunduğu 242 kişiyi taşıyan Air India uçağı kalkışından kısa bir süre sonra düştü.

Yetkililer henüz ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi bir açıklamada bulunmazken, yerel basında çıkan haberlere göre kazadan kurtulan olmadı.

Uçak, Gucerat'ın başkenti Gandhinagar'ın yaklaşık 17 km güneyindeki Ahmedabad kentinde bulunan Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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