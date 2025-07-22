Air India, Düşen Uçağın Yakıt Anahtarlarında Sorun Olmadığını Duyurdu

Hindistan merkezli hava yolu şirketi Air India, geçen ay düşen uçağa ilişkin ön soruşturma raporunda, uçağın motorlarına giden yakıt akışının kesildiğinin tespit edilmesi üzerine Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarında başlatılan kontrollerin tamamlandığını ve herhangi bir soruna rastlanmadığını duyurdu.

Air India'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Boeing filosundaki uçakların yakıt anahtarlarına yönelik başlatılan denetimlerin tamamlandığı bildirildi.

Kontroller sonucunda "Boeing 787 ve 737" tipi uçakların kilit mekanizmalarında herhangi bir soruna rastlanmadığı kaydedilen açıklamada, hava yolu şirketinin, yolcuların ve mürettebatın güvenliği konusundaki kararlılığını sürdürdüğü vurgulandı.

Hindistan'da 260 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına ilişkin kamuoyuna sunulan ön raporda, düşen uçağın her iki motoruna giden yakıt akışının kalkıştan saniyeler sonra kesildiği ortaya konmuştu. Bu durumun, her iki motorun durmasına ve uçağın itiş gücünü kaybetmesine neden olduğu aktarılmıştı.

Hindistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGCA), ülkedeki tüm Boeing 787 ve 737 tipi uçakların yakıt anahtarlarının 21 Temmuz'a kadar incelenmesi talimatını vermişti.

Hindistan'daki uçak kazası

Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki Sardar Vallabhbhai Patel Uluslararası Havalimanı'ndan İngiltere'nin Gatwick Havalimanı'na gitmeye hazırlanan yolcu uçağı, 12 Haziran'da kalkıştan kısa süre sonra Meghani Nagar yerleşim yerinde düşmüştü.

Şirket, uçaktaki 241 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtulan tek kişinin tedavi altında olduğunu teyit etmişti. Uçağın, düştüğü sırada asistan doktorların kaldığı yurt binasına da çarpması sonucu ölenlerin olduğu belirtilmişti.

Kazada yolcu ve mürettebat dahil hayatını kaybedenlerin sayısının 260 olduğu duyurulmuştu.