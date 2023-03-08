Air India, Dünya Kadınlar Günü'nde Tamamen Kadınlardan Oluşan Mürettebatla 90 Uçuş Gerçekleştirdi Güncel Haberler YENİ DELHİ, 8 Mart (Xinhua) -- Air India, Dünya Kadınlar Günü'nde tamamen kadınlardan oluşan mürettebatla 90'dan fazla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. YENİ DELHİ, 8 Mart (Xinhua) -- Air India, Dünya Kadınlar Günü'nde tamamen kadınlardan oluşan mürettebatla 90'dan fazla uçuş gerçekleştirdiğini açıkladı. Çarşamba günü yaptığı açıklamada işgücünün yüzde 40'ından fazlasının kadınlardan oluştuğunu kaydeden Air India, 1.825 pilotunun 275'inin kadın olduğunu belirterek çok sayıda kadın pilot çalıştırmakla gurur duyduğunu ifade etti. Medyada yer alan haberlerde, Air India CEO'su ve Genel Müdürü Campbell Wilson'ın, "Havacılıkta daha fazla Hindistanlı kadının kariyer yapmasıyla işgücünde cinsiyet eşitliğine ulaşıyoruz" şeklindeki sözlerine yer verildi. Kaynak: Xinhua / Güncel India Güncel Haberler

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