Trump, Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları durdurdu

Trump aylardır vurduğu ülkeye saldırıları durdurdu
Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve

Bahçeli-Erdoğan arasında 117 gün sonra sürpriz zirve
MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi

Bahçeli, Erdoğan'ı böyle bekledi
SGK yıpranma paylarına kısıtlama getirdi! Yüzlerce mesleğin emeklilik süresi uzuyor

Yıpranma paylarına kısıtlama! İşte emeklilik süresi uzayan meslekler

Air France, Tel Aviv Uçuşlarını Uzun Süreli Olarak Askıya Aldı

Air France, Tel Aviv Uçuşlarını Uzun Süreli Olarak Askıya Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın ulusal hava yolu şirketi Air France, Yemen'de İran destekli Husilerin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenlediği balistik füze saldırısı sonrası güvenlik nedeniyle Paris-Tel Aviv uçuşlarını 13 Mayıs'a kadar askıya aldığını duyurdu.

Fransa'nın ulusal hava yolu şirketi Air France, Yemen'de İran destekli Husilerin 4 Mayıs'ta İsrail'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmasının ardından Tel Aviv uçuşlarını askıya alma kararını uzattı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Fransız havayolu şirketi Air France, Paris-Tel Aviv arası uçuşların güvenlik gerekçesiyle 13 Mayıs'a kadar askıya alındığını duyurdu.

Havayolu şirketi, Ben Gurion Havalimanı'nın balistik füzeyle vurulmasının ardından dün Paris-Tel Aviv uçuşlarını iptal etmişti.

Yemen'deki Husiler 4 Mayıs'ta Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurmuştu.

Saldırı sonrasında limanda uçak iniş ve kalkışları askıya alınırken, füzenin düştüğü bölgede 15 metre çapında bir çukur oluştuğu belirtilmişti.

Aynı gün Husiler, İsrail'e dönük olarak kapsamlı bir hava ablukası uygulayacaklarını duyurmuş ve uluslararası hava yollarını İsrail'e uçuşlarını iptal etmeye çağırmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası Başkanı Karahan'a Meclis'te dövizli protesto

Meclis'e giden Merkez Bankası Başkanı böyle karşılandı
Restorantan sendeleyerek çıkarken kameralara yakalandı, çarşaf altında arabaya bindirildi

Kameralara yakalanınca çarşaf altında arabaya bindirildi
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi: Konuş ablam konuş

Oyuncu Gülçin Santırcıoğlu'nun PKK çıkışı büyük ses getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.