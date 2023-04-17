Air France, 2009'da 228 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında suçsuz bulundu

Fransız hava yolu firması Air France, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatına kaybetmesine yol açan uçak kazayla ilgili Paris'te görülen davada suçsuz bulundu.

Fransız hava yolu firması Air France, 2009'da Atlas Okyanusu üzerinde meydana gelen ve 228 kişinin hayatına kaybetmesine yol açan uçak kazayla ilgili Paris'te görülen davada suçsuz bulundu.

Le Parisien'in haberine göre, Paris Adli Mahkemesi, yaklaşık 14 yıl önce Rio-Paris seferi yaparken düşen Air France uçağına yönelik davada kararını açıkladı.

Mahkeme, kaza hakkında firmayı suçlu gösterecek kesin delillerin tespit edilememesi nedeniyle Air France'ı kabahatsiz buldu.

Fransız mahkemesi, uçağın üretici firması Airbus ve hava yolu şirketi Air France'ın alabileceği en yüksek cezanın 225 bin avroyu aşmayacak olması nedeniyle kararı "sembolik" olarak nitelendirdi.

Davanın sivil tarafları, yıllardır hukuki süreci devam eden bir olay hakkındaki davanın takipsizlikle sonuçlanmasına tepki gösterdi.

Rio de Janeiro Paris seferini yaparken, 1 Haziran 2009 yılında Atlas Okyanusu üzerinde düşen uçakta, 1 Türk yolcu dahil 228 kişi hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından, uçağın kara kutusu tüm aramalara rağmen bulunamamıştı.

Uzmanlar, kazanın, uçaktaki irtifa göstergelerinin bozuk olması yüzünden meydana gelmiş olabileceği ihtimali üzerinde durmuştu.