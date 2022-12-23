Air China, Shanghai-Atina Arası Doğrudan Uçuş Başlattı

ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Air China, Perşembe günü Atina Uluslararası Havalimanı'nda (AIA) Çin'in en büyük kenti Shanghai ile Yunanistan'ın başkenti Atina arasında yeni bir doğrudan uçuş başlattı.

ATİNA, 23 Aralık (Xinhua) -- Air China, Perşembe günü Atina Uluslararası Havalimanı'nda (AIA) Çin'in en büyük kenti Shanghai ile Yunanistan'ın başkenti Atina arasında yeni bir doğrudan uçuş başlattı. Bu, iki kent arasındaki ilk doğrudan uçuşu temsil ediyor.

Bilet kontrol alanında düzenlenen törende Air China ve AIA yetkilileri yolcuları balonlar, tatlılar ve bir maskotla karşıladı.

Yeni açılan uçuş rotası, Yunanistan'ı Çin'e bağlayan, Air China'nın her hafta gerçekleştirdiği iki doğrudan uçuştan biri olarak öne çıkıyor.

2017'de başlayan Atina-Beijing doğrudan uçuşları, 2020 kışında Kovid-19 pandemisinin başlamasıyla askıya alınmış ve bu yaz yeniden açılmıştı.

Xinhua'ya konuşan AIA İletişim ve Pazarlama Direktörü İoanna Papadopoulou, Air China'nın Shanghai ile Atina arasında uçuş başlatmasının, "AIA, kent ve ülke açısından en önemli gelişmelerden biri" olduğunu söyledi.

Papadopoulou, dünyanın en hızlı gelişen pazarlarından biri olan Çin pazarının pandemiden hemen önce AIA açısından son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Papadopoulou, "2023'te bunun en başarılı operasyonlarımızdan biri olmasını umuyor ve diliyoruz. Çin'i özledik ve Çinli yolcuları çok özledik" diye ekledi.