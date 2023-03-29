Air China, Roma-Beijing Direkt Yolcu Uçuşlarına Yeniden Başladı

ROMA, 29 Mart (Xinhua) -- Air China, Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra, Roma ile Beijing arasındaki doğrudan yolcu taşıma hizmetine yeniden başladı.

ROMA, 29 Mart (Xinhua) -- Air China, Kovid-19 salgını nedeniyle üç yıllık bir aradan sonra, Roma ile Beijing arasındaki doğrudan yolcu taşıma hizmetine yeniden başladı. Havayolunun her hafta dört gidiş-dönüş uçuşu gerçekleştireceği belirtildi.

Rota üzerinde, her Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cumartesi, Roma'nın Fiumicino Havalimanı ile Beijing Başkent Uluslararası Havalimanı arasında bir Airbus A350-900 uçağı uçacak.

Pazartesi günü ilk uçuşu yapan yolcular Xinhua'ya yaptıkları açıklamada, rotanın Çin ve İtalya arasındaki uçuşlarda seçenekleri arttırdığını söyledi.

Air China'nın Roma Ofisi Genel Müdürü Yang Yongqiang, bu rotanın yeniden başlamasının iki ülke arasındaki bireysel ve kültürel alışverişi teşvik etmek için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Air China ayrıca Roma'dan Wenzhou'ya ve Milano'dan Beijing, Shanghai ve Wenzhou'ya doğrudan gidiş-dönüş uçuşları gerçekleştiriyor.

İtalyan Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) tarafından yayımlanan verilere göre 2019'da yaklaşık 5,36 milyon Çinli turistin ziyaret ettiği İtalya, o yıl Çinli turistler tarafından en çok ziyaret edilen Avrupa ülkelerinden biri oldu.