Air China, C909 ile İlk Uluslararası Seferini Gerçekleştirdi

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Air China, yerli üretim C909 yolcu uçaklarıyla Hohhot'tan Ulan Batur'a haftada 7 sefer yapacağı yeni uluslararası rotasını başlattı.

HOHHOT, 2 Temmuz (Xinhua) -- Air China, yerli üretim C909 yolcu uçaklarıyla gerçekleştirilen ilk uluslararası seferini başlattı. Salı günü düzenlenen sefer, Çin'in kuzeyiyle Moğolistan'ı birbirine bağlıyor.

Yeni rotada Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nin merkezi Hohhot ile Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur arasında CA757 ve CA758 sayılı uçuşlarla haftada 7 gidiş-dönüş seferi gerçekleştirilecek.

Salı sabahı saat 08.00 sularında Hohhot'tan Ulan Batur'a hareket eden CA757 sayılı seferle rotanın açılışı yapılmış oldu.

2020'de ilk C909 uçağını teslim alan Air China, an itibarıyla sahip olduğu 35 uçaklık C909 filosuyla toplam 110.000 saatin üzerinde güvenli uçuş gerçekleştirmiş durumda. Beijing, Chengdu ve Hohhot'taki operasyon üsleri bulunan C909 uçakları 30'dan fazla rotada kullanılıyor.

Air China, güvenli uçuş operasyonlarını sürdürme, rota ağını sürekli optimize etme ve uluslararası işbirliği ve etkileşimi derinleştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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