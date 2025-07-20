Air China, Beijing ile Taşkent Arasında İlk Doğrudan Uçuşu Başlattı

TAŞKENT, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketi Air China, Beijing ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent arasındaki ilk doğrudan uçuş rotasını başlattı.

İlk uçağın cumartesi günü Taşkent Uluslararası Havalimanı'na inmesiyle yeni başlayan rota için tören düzenlendi.

Air China Taşkent Temsilcisi Li Guangping, yeni rotanın Çin ile Özbekistan arasında ekonomi, ticaret, kültür ve turizm alanlarında etkileşim ve işbirliğini teşvik edeceğini söyledi.

Li, rotanın iki ülke arasındaki halklar arası etkileşim ve kaynak akışı için daha uygun ve verimli seçenek sağlayacağını de kaydetti.

Özbekistan Havalimanları İşletmesi Birinci Müdür Yardımcısı Ümid Hamrayev de yeni hava koridorunun iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlenmesine yardımcı olacağını ve turizmin ve ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine katkıda bulunacağını ifade etti.

Seferler, Boeing 737 uçaklarıyla her salı, perşembe ve cumartesi yapılacak.