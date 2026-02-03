Haberler

Air China, Bahar Bayramı Seyahat Yoğunluğu Sırasında 70.000'den Fazla Uçuş Gerçekleştirecek

Air China, 2026 Bahar Bayramı döneminde 70.000'den fazla uçuş gerçekleştireceğini açıkladı. Bu, önceki yıla göre yüzde 10,1'lik bir artışa işaret ediyor. Ayrıca, belirli bölgelerde ek seferler düzenlenecek.

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Air China, 2026 Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu döneminde 70.000'den fazla uçuş gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı. Bu rakam, 2025'in aynı dönemine kıyasla yüzde 10,1 artış anlamına geliyor.

Havayolu şirketi pazartesi günü yaptığı açıklamada, Beijing-Tianjin-Hebei bölgesi, Yangtze Nehri Deltası, Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi ve Chengdu-Chongqing bölgesi dahil olmak üzere büyük şehir kümeleri arasındaki ana hatlarda yoğun seferler düzenlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Şirkete göre Çin'in kuzeydoğusuna yönelik uçuşlarda yolcu kapasitesi, geçen yılki seyahat yoğunluğu dönemine göre yüzde 15 artırılacak ve Sanya gibi popüler hatlarda ise tamamen geniş gövdeli uçaklar kullanılacak.

Yerli üretim C919 tipi dokuz uçak da seyahat yoğunluğu döneminde Beijing'den Hangzhou, Chengdu, Wuhan ve Xi'an gibi şehirlere yapılan seferlerde görevlendirilecek.

Air China ayrıca, uluslararası alanda sınır ötesi seyahat talebini karşılamak amacıyla Sidney, Auckland, Singapur, Seul ve Bangkok gibi destinasyonlara ek seferler düzenleyecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel
