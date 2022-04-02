AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA - Haberler

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AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DİYARBAKIR'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. (26), babasını da darbetti.

FIRAT, MALATYA (DHA) - DİYARBAKIR'da, babası ve ağabeyiyle tartışıp, otomobiliyle park halindeki 7 araca bilerek çarparak hasar veren F.T. (26), babasını da darbetti. Bu anlar, kameraya yansırken, çarpma sırasında yaralanan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu.

Olay, 31 Mart'ta, Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, F.T., babası ve ağabeyiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendisine ait 34 EOD 448 plakalı otomobile bindi. F.T., önce sokakta park halindeki babası ve ağabeyine ait 2 araca bilerek çarptı ve hasara neden oldu. 5 araca daha çarpan ve bu sırada yaralanan F.T., daha sonra otomobilinden inerek babasını darbetti. Çevredekilerin araya girmesiyle F.T. ile babası ayrıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. F.T., hastaneye götürülüp tedaviye alındı, araç sahipleri ise F.T.'den şikayetçi oldu. 7 araca çarptığı anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıyan F.T.'nin ehliyetine el koyuldu. (DHA)

AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

AİLESİYLE TARTIŞIP, OTOMOBİLİYLE 7 ARACA ÇARPTI; O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

31 Mart, Fırat, Güncel, Haberler

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