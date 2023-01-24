Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet, cinayete kurban gitmiş Güncel Haberler IĞDIR'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Akif Gökçe'nin (19), boş arazide cesedi bulundu. IĞDIR'da ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Mehmet Akif Gökçe'nin (19), boş arazide cesedi bulundu. Gökçe'nin başına vurulan sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Enginalan köyünde oturan Mehmet Akif Gökçe, dün saat 19.30 sıralarında arkadaşları ile buluşmak için evden çıktı. Gökçe'nin ev dönmemesi üzere aile, jandarmaya ihbarda bulundu. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarıyla Gökçe'nin, bugün öğle saatlerinde köye 1 kilometre uzaklıktaki boş arazide cesedi bulundu. Başına vurulan sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlenen Mehmet Akif Gökçe'nin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gökçe Iğdır Akif Güncel Haberler

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