Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Ailesinin Bursa'da kayıp başvurusunda bulunduğu Merve, Adana'da bulundu

Ailesinin Bursa'da kayıp başvurusunda bulunduğu Merve, Adana'da bulundu

Güncel Haberler

BURSA'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Merve Dilara Ş.'nin (22), Adana'da bir arkadaşın yanında kaldığı ortaya çıktı.

BURSA'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Merve Dilara Ş.'nin (22), Adana'da bir arkadaşın yanında kaldığı ortaya çıktı. Hakkında yapılan kayıp haberlerinin ardından ailesine telefonla ulaşan Merve Dilara Ş., gelen ağabeyleriyle ailesinin yaşadığı Yozgat'a gitti.

Bursa Uludağ Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduktan sonra bu kentte yaşamını sürdüren Yozgatlı Merve Dilara Ş.'den 4 gündür haber alamayan ailesi, kente geldi. Ağabeyleri kaldığı Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'ndeki evinde Merve'yi bulamayınca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu.Merve Dilara Ş., hakkında yapılan kayıp haberlerinin ardından ailesine telefonla ulaşarak, Adana'da bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi. Bunun üzerine bu kente giden ağabeyleri, Merve Dilara Ş. ile birlikte Yozgat'a gitti.


Adana Seçim Sonuçları
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2019
Adana Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Bozbey - Güncel

Hisarcık Yozgat Bursa Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title