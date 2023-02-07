Ailesi tarafından 2 gündür aranan taksici Şile'de ölü bulundu

ÜMRANİYE'de ailesi tarafından 2 gündür aranan taksi şoförü Şile'de bir ormanda kendisine ait taksinin içinde ölü bulundu.

ÜMRANİYE'de ailesi tarafından 2 gündür aranan taksi şoförü Şile'de bir ormanda kendisine ait taksinin içinde ölü bulundu.

Ümraniye'de kendisine ait 34 TDB 56 plakalı taksiyle şoförlük yapan Osman Karaca (47) ailesi tarafından 2 gündür aranıyordu. Karaca, 2 gün önce görüştüğü arkadaşlarına Ümraniye Tepeüstü'ndeki bir otobüs durağından yabancı uyruklu bir yolcu aldığını ve Şile'ye doğru yola çıktığını söyledi. Daha sonra Karaca'dan haber alamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirerek kayıp müracaatında bulundu.

Osman Karaca'nın arkadaşı Namık Yılbaşı, "Arkadaşımız 1 ay öncesine kadar bu durakta çalışıyordu. 1 aydır serbest çalışıyordu. Otobüs duraklarında yolcu alıyor. Bir arkadaşımızı arıyor. Diyor ki 'Ben Şile'ye yolcu aldım. Yolcum yabancı.' Ondan sonra bu olay çıkınca pos cihazının Şile Ağlayan kayalarda sinyal verdiği duyuldu. Bugün saat 13.00 civarında öldüğü haberi geldi. Olay yerine gittim. Araba Sofu'ların arka tarafında sahile kalan tepede. Araba ağaçların arasına çekilmiş vaziyette. Yalnız arkadaşımızın sağ koltukta olduğu söylendi. Oradaki jandarma birliklerinin bize söylediği. Yolcu koltuğunda durduğu söylendi. Silahla olduğu biliniyor. 5 senedir burada durakta çalıştık. Bir yanlışı yok. Kimseye bir yanlışı da olmaz. İşinden evine, evinden işine giden bir insan" dedi.