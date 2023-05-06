Ailesi 15 gün önce lunaparktan kaçırılan Özge'yi arıyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 15 gün önce lunaparktan kaçırılan 15 yaşındaki Özge Kocasoy'un ailesi evlatlarının biran önce bulunarak kendilerine teslim edilmesini istedi.

Zonguldak'ta yaşayan 15 yaşındaki Özge Kocasoy, 15 gün önce Karaelmas Mahallesi'ndeki evinden çıkarak Kozlu ilçesindeki lunaparka gitti. Kocasoy, lunaparkta kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldı. Durumu haber alan ailesi polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Baba Metin Kocasoy ve dede Yılmaz Kocasoy, Özge'nin A.D. tarafından kaçırılarak İstanbul'a getirildiğini ve hatta 50 bin TL başlık parası teklif edildiğini iddia etti.

Baba Metin Kocasoy, "Ben Metin Kocasoy, Zonguldak'ta yaşıyorum. Kızımız Özge Kocasoy 15 yaşında 15 gün önce kayboldu. haber'>Haber alamıyoruz. Burada polisimize İstanbul Çayırova polisimize başvurumuzu yaptık. 15 gündür haber alamıyoruz. Sayın devlet büyüklerimizden ricamız kızımızı bulup bize vermeleri. Karşı taraf kaçıran kişiler İstanbul'dan gelerek özel arabayla aldılar. Aygün Duman, kaçıran çocuk Haydar Duman, karayolları güvenlik kameralarının incelenmesini istiyoruz. Kozlu lunaparkından kaçırıldı çocuğumuz. Evlenme amacıyla kaçırıldı. 50 bin TL para teklif ediyorlar. Devlet büyüklerimizin bu konuya el atıp çocuğumuzun bizlere getirilmesini istiyoruz" dedi.

Dede Yılmaz Kocasoy da "Bayramdan 10 gün önce çocuğa burayı gönderiyor annesine. Bayram maksadıyla. Sonra bunlar anlaşmalı çocuk burada. Çocukla beraber parka gidiyorlar. Parkta olduğunu telefonla bildiriyorlar. Oradan bir araç gönderip A.D. isimli kadın kocasının kardeşinin çocuğunu gönderip beyaz bir araçla gidiyorlar. Bizde buradan gittik karakola başvurduk. A.D. bana telefonda bana dedi gel anlaşalım. Karakol polisine de bunu dinlettim. Biz buradan tamam dedik kızımızı çıkartmak süratiyle. Oraya gittiğimiz de kızı bizden kaçırdılar. Sopalarla üstümüze geldiler. Oradaki damadımın evine sığındım. Geriye döndük bir haber alamadık. İnşallah bulunur. 50 bin TL teklif ettiler. Başlık parası. Bende tamam dedim kızımı çıkartmak için. Karakolda dinletmek için. Oraya gittiğimiz de de kızımı göstermediler" diye konuştu.