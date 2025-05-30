Ailemle Öğreniyorum Projesi: Sakarya'da Velilerle Öğrenciler Birlikte Eğitim Aldı

Ailemle Öğreniyorum Projesi: Sakarya'da Velilerle Öğrenciler Birlikte Eğitim Aldı
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Sakarya'da düzenlenen 'Ailemle Öğreniyorum Projesi' etkinliğinde, öğrenciler ve aileleri motorlu araçlar alanında birlikte atölye çalışmasına katıldılar. Proje, ailelerin eğitim süreçlerine aktif katılımını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Sakarya'da öğrencilerin eğitim-öğretim süreçlerine ailelerin de katılımını sağlamak amacıyla "Ailemle Öğreniyorum Projesi" etkinliği düzenlendi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Motorlu Araçlar Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci ve velilerin birlikte katılımıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.

Derslere katılan aileler, çocuklarının mesleki eğitim sürecine bire bir tanıklık etme fırsatı buldu.

Atölyede veliler, çocuklarıyla önlük giyip motorlu araçlar alanında teorik ve uygulamalı derslere katıldı.

Atölyede arıza tespiti, temel bakım işlemleri, sistem kontrolleri gibi pratik uygulamalarda öğrenciler ve veliler araç üzerinde çalışma yaptı.

Okul müdürü Emrah Ünal, AA muhabirine, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edildiği, bu kapsamda gerçekleştirilen projeyle ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye Yüz Yılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin beceri temelli eğitimler ile bu tarz uygulamaların daha çok ön plana çıktığını anlatan Ünal, "Velilerimiz ve öğrencilerimiz, aynı duygu ve düşünceleri paylaşarak güzel şekilde uygulamalı eğitimler alarak beraber duygu ve düşüncelerini paylaşmış oldular." dedi.

Motor bölümü öğretmeni Metin Tanca da proje kapsamında yapılan uygulamanın faydalı olduğunu ve öğrencilere özgüven aşıladığını belirtti.

Veli Gülcan Gençoğlu ise eğitime katılmanın heyecan verici olduğunu belirterek, projeyi faydalı bulduğunu kaydetti.

Veli Selman Kocasinan, projede emeği geçenlere teşekkür ederek, oğluyla derslere katılmanın güzel bir duygu olduğunu aktardı.

Öğrenciler de aileleriyle derse katılmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Karakaş - Güncel
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