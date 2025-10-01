Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Anadolu Ajansı (AA) işbirliğinde toplumda ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması amacıyla "Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması" düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" ilan etmesinin ardından, ailenin korunması ve güçlendirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından AA ile işbirliğinde Aile Yılı'na özel düzenlenecek Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması ile milletin birliğinin, beraberliğinin ve devamlılığının teminatı olan ailenin, modern çağın tehlikelerine karşı daha dayanıklı kılınmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Yarışmayla, kadim değerlerin yüceltilmesi, ailenin önemine dair daha güçlü farkındalık oluşturulması, ayrıca toplumda aile bilincinin güçlenmesine öncülük eden, değerleri yaşatan ve gelecek kuşaklara aktaran aile yapısının öneminin daha görünür kılınması amaçlanıyor.

Ailemiz Geleceğimiz Fotoğraf Yarışması, kategori sınırlandırması olmaksızın aile ilişkileri, gündelik yaşamın samimi ve doğal anları, ailelerin sosyal yaşama katılımı, kuşaklararası bağlar ve etkileşim, ailelerin bir araya geldiği özel ve geleneksel günler ile aile ve çocuk ilişkisi temalarını içerecek.

Yarışmaya katılım için yaş sınırı bulunmuyor

Profesyonel fotoğraf makinesi ya da akıllı telefonlarla çekilen fotoğrafların gönderilebileceği yarışmaya katılım ücretsiz olurken, bir kişi en az 1, en fazla 5 fotoğrafla başvuru yapabilecek.

Yaş sınırının bulunmadığı yarışmada, birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira, üçüncüye 75 bin lira ödül verilecek. Buna ek olarak, 25 bin liralık mansiyon ödülünün verileceği yarışmada, sergileme ödülü kazanan fotoğraflar düzenlenecek sergilerde yer alacak.

Yarışmaya başvurular, bugünden itibaren 15 Kasım'a kadar "ailemizgelecegimiz.com" adresi üzerinden yapılabilecek.