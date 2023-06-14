Ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

MUŞ - Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor.

Kandırılarak dağa kaçırılan çocukları için HDP Muş İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan anneler, evlat nöbetini sürdürüyor. Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren anneler, evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunarak eylemlerine devam ettiler.

Kandırılarak dağa kaçırılan oğluna seslenen anne Ayten Koçhan, oğluna "teslim ol" çağrısında bulunarak, "Ben Ersin'in annesiyim. 8 yıldır oğlumdan bir haber alamadım. PKK'dan ve HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum beni duyuyorsan gel teslim ol, yolunuz yol değil. Aç susuz dağların başındaki mağaralarda ne işiniz var? Gelin teslim olun oğlum. Geçen gün iki kişi geldi teslim oldu. Sende gel teslim ol, yolun yol değil" dedi.

HDP ve PKK'dan oğlunu isteyen anne Şahinaz Özcan ise "Ben Atilla'nın annesiyim. 6 yıldır ben çocuğumdan haber alamadım. Oğlum var mı yok mu bilmiyorum. Oğlumu götüren HDP ve PKK'dır. Onlar çocuklarımızın nerede olduğunu biliyorlar. HDP ve PKK'dan çocuğumu istiyorum. Bir kişi bile dağda kalana kadar biz eylemlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.