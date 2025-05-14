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Aileler, Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Eylem Yaptı

Aileler, Dağa Kaçırılan Çocukları İçin Eylem Yaptı
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Muş'ta DEM Parti İl Başkanlığı önünde toplanan aileler, çocuklarına kavuşma ümidi ile terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını sevinçle karşıladı. Aileler, her hafta düzenledikleri eylemlere devam edeceklerini ifade etti.

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle DEM Parti Muş İl Başkanlığı binası önünde eylem yapan aileler, "Terörsüz Türkiye" sürecinde terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını memnuniyetle karşıladı.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen anne ve babalar, bugün de eylemlerini sürdürdü.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylem yapan aileler, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Eyleme oğluna kavuşmak için katılan Ayten Koçhan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 9 yıldır evladından haber alamadığını söyledi.

Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararından memnun olduklarını belirten Koçhan, şunları kaydetti:

"İnşallah çocuklarımız gelir. Mutluyuz, sevinçliyiz. Cumhurbaşkanı'mızdan, askerlerimizden, tüm ekiplerimizden Allah razı olsun. İnşallah anneler artık ağlamaz. Bu kana 'dur' demeliyiz. Kanın dökülmesini istemiyoruz. Artık çocuklarımızı istiyoruz. İnşallah evlatlarımız gelir, teslim olur. İki gecedir sevinçten uyuyamıyoruz."

Halit Altun ise oğlunun 12 yıl önce dağa kaçırıldığını ifade ederek, "Şu an bütün aileler olarak mutluyuz. Cumhurbaşkanı'mızdan ve özellikle Devlet Bahçeli'den Allah razı olsun. Barış sürecini getirdiler, inşallah hepimiz çocuklarımıza sağ salim kavuşuruz. Çok umutluyuz." dedi.

Oğluna kavuşmak için eyleme katılan Alaattin Koçhan da "Bugünleri bekliyorduk, inşallah muvaffak olacağız. Çocuklarımız gelecek ve bu üzüntüden kurtulacağız. Devletimiz de bu sıkıntıyı atlatacak. Allah sonunu hayırlı ve daim eylesin." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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