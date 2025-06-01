Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Temas Kuruldu

Aile Yılı Panosuna Zarar Veren Gençlerle Temas Kuruldu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Yılı panosuna zarar veren gençlerle iletişime geçerek, bu yılın anlamını anlattı. Gençler hatalarını kabul ettikten sonra bakanlık, şikayetini geri çekti ve gençlere engelli bireylerle vakit geçirme fırsatı sundu.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ankara'da 'Aile Yılı' panosuna zarar veren gençlerle iletişime geçip bu yılın anlam ve önemini anlattı. Bakanlık, gençlerin hatalarını kabul etmesi üzerine olayla ilgili şikayetini geri çekti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Mayıs gecesi 4 gencin Ankara Güvenpark'ta bulunan Aile Yılı panosuna kesici aletlerle zarar verdiği belirlendi. Gençler, olay sonrası emniyetin yaptığı çalışmalarla kısa sürede tespit edilerek, ifadeleri alındı. Panonun bir kamu malı olması sebebiyle savcılık tarafından resen 'Mala zarar verme' suçundan soruşturma başlatıldı.

ENGELLİ BİREYLERLE VAKİT GEÇİRDİLER

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla olayda adı geçen gençlerle temasa geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kendilerini görüşmeye davet etti. Yapılan görüşmede gençlere Aile Yılı'nın anlam ve mahiyeti, bakanlığın görev alanları anlatıldı. Bu görüşmeler sonucunda gençlerin samimi bir şekilde hatalarını kabul ettikleri, yapılan bilgilendirmeyi dikkatle dinledikleri görüldü. Bu temasın ardından Bakanlık, olayla ilgili şikayetini geri çekti. Gençlere ayrıca Bakanlığın engelli bakım merkezlerinden birinde kendilerini misafir etmek istenildiği teklif edildi. Bu öneriyi kabul eden gençler, 28 Mayıs'ta Saray Engelsiz Yaşam Merkezi'ne giderek, engelli bireylerle birlikte merkezin serasında vakit geçirdi, yapılan çalışmalara destek verdi. Ziyarette, gençlerle engelli bireyler arasında sıcak bir diyalog kurulduğu da gözlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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