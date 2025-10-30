Haberler

Aile Yılı'nda Tren Yolculuklarında Büyük İndirimler

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Yılı' kapsamında 176 bin 480 vatandaşın yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftin ise yüzde 50 indirimle tren yolculuğu yaptığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailenizle birlikte çıkacağınız her yolculuk artık daha keyifli. 'Aile Yılı'nda mesafeleri kısaltmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) seferlerinde üç kişi ve üzeri aileler için biletler yüzde 15 indirimli, yeni evli çiftler için yüzde 50 indirimli. Mart 2025'ten bu yana 176 bin 480 vatandaşımız yüzde 15, 24 bin 851 genç çiftimiz yüzde 50 indirimle seyahat etti" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
