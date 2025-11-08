Haberler

Aile Yılı Kapsamında Akran Zorbalığına Dikkat Çeken Uygulama Geliştirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığı konusunda yeni içerikler ekledi. Bu içerikler, ebeveynlere çocuklarının sosyal ilişkilerinde olumsuz davranışları fark etme, önleme ve müdahale yöntemleri geliştirme konusunda rehberlik ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Aile Yılı" kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına akran zorbalığı konusunda yeni içerik eklendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, aileler için dijital rehber olma özelliği taşıyan ve anne babalardan yoğun ilgi gören "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulamasına yeni içerikler yüklenmeye devam ediyor.

Akran zorbalığına dair mobil uygulamaya eklenen yeni içeriklerle çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

İçeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile işbirliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alınıyor.

Öte yandan akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, bir yandan konu ile ilgili çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuluyor.

"İlk Öğretmenim Ailem" uygulamasına dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlanıyor.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
