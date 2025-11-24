'Aile Yılı' kapsamında 933 bin kişi, ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Aile Yılı' kapsamında 933 bin 929 kişinin ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 'Aile Yılı' kapsamında sunulan ulaştırma hizmetlerini değerlendirdi. Uraloğlu, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 'Aile Yılı' ilan edildiğini hatırlatarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içinde ailelerin ulaşım hizmetlerinden daha kolay ve ekonomik şekilde faydalanmalarını sağlamak için çeşitli düzenlemeleri hayata geçirdiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "Aile Yılı' kapsamında 933 bin 929 kişi, ulaştırma hizmetlerinden indirimli faydalandı" dedi.

'223 BİN VATANDAŞIMIZ TRENLERDE İNDİRİMLİ SEYAHAT ETTİ'

Bakan Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından 8 Mart 2025 tarihinde ailelere ve yeni evli çiftlere yönelik indirimlerin hayata geçirildiğini söyleyerek, yıl sonuna kadar devam edecek uygulama hakkında şunları kaydetti: "Anne, baba, çocukların yanı sıra anneanne, babaanne ve dedelerin de dahil olduğu aile bireyleri birlikte seyahatlerinde indirimden faydalanabiliyor. En az 3, en fazla 11 bilet alınması koşuluyla geçerli olan bu uygulama ile aileler yüzde 15 indirim ile seyahat ediyor. Öte yandan, 2025 yılında evlenen çiftler için ise 'Yeni Evli Tarifesi'ni devreye aldık. Bu özel tarife ile yeni evli çiftler tren biletlerini yüzde 50 indirimle alıyor. Uygulamanın hizmete alındığı 8 Mart'tan ekim sonuna kadar yüzde 15 aile indiriminden 191 bin 823, yüzde 50 yeni evli indiriminden 31 bin 587 olmak üzere toplam 223 bin 410 vatandaşımız trenlerde indirimli seyahat etti."

'HAVA YOLLARINDA 705 BİN KİŞİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANDI'

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın da 'Aile Yılı' kapsamında yurt içi uçuşlarda net ücret üzerinden yüzde 15 indirim kampanyasını 21 Ocak'ta başlattığını hatırlatarak, aynı rezervasyona aynı soyadından yapılacak en az 3 en fazla 9 aile üyesinin bu kampanyadan faydalanabildiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, "2025 Ocak-Ekim ayları arasında Türk Hava Yolları'na ait tarifeli ve ilave seferlerde toplam 705 bin 142 kişi aile indiriminden faydalandı" açıklamasında bulundu. Ayrıca şehirler arası otobüslerle biletli yolcu taşımacılığı yapan firmalara 'Aile Yılı' kapsamında bilet fiyatlarında yüzde 40'a kadar indirim yapabilme imkanı tanıdıklarını anımsatan Uraloğlu, "Düzenlemeyle birlikte, en az 2, en fazla 4 kişi aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmek istediklerinde, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabiliyor" dedi. Uraloğlu, 17 Mart'ta başlayan yüzde 40'a varan indirim imkanlarından faydalanarak seyahat eden yolcu sayısının ise 5 bin 377 olarak gerçekleştiğini ifade etti.