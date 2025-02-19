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Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 25. ve 50. yılını dolduran çiftler ziyaret edildi

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlilikte 25. ve 50. yılını dolduran çiftler ziyaret edildi
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Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Aile Yılı etkinlikleri kapsamında, evlilikte 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri (ASHİM) tarafından ziyaret edilmeye başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda yürütülen "2025 Aile Yılı" kapsamında, Antalya, Balıkesir, Hatay ve Sivas'ta evliliklerinde 25. ve 50. yılını tamamlayan çiftlere hane ziyaretleri gerçekleştirildi.

Antalya'da 57 yıllık evli Orhan ve Nezahat Balcı çifti, Balıkesir'de evliliklerinin 50. yılını dolduran Nebat ve Hüsnü Ayhan Şenol ile 25. yılını tamamlayan Ayşe ve Yaşar Bodur çiftleri, Hatay İskenderun'da 46 yıllık evli Ferhat ve Nisane Güş çiftinin evlerinde ziyaret edildiği belirtildi.

Sivas'ta evlilikte 50. yılını tamamlayan şehit polis memuru Hakan Yurtoğlu'nun anne ve babası Şemsi ve Mustafa Yurtoğlu çiftinin, Sivas Valisinin katılımıyla ziyaret edildiği kaydedildi.

Bakanlığın hizmet modellerinin de tanıtıldığı hane ziyaretlerinin tüm illerde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA / Şeyma Güven - Güncel
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