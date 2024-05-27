Üye Girişi
Haberler

Aile Enstitüsü, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi için Üniversitelerle Ortak Faaliyet Yürütecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyet yürütmek üzere üniversitelerle ortak olarak "Aile Enstitüsü" hayata geçirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" kapsamında, aile yapısının korunması ve güçlendirilmesine yönelik faaliyet yürütmek üzere üniversitelerle ortak olarak "Aile Enstitüsü" hayata geçirilecek.

Cumhurbaşkanlığı himayesi ile Bakanlık koordinesinde hazırlanan ve 2024-2028 yıllarını kapsayan "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı" 5 stratejik amaç, 15 stratejik hedef ve 100 faaliyetten oluşuyor.

Söz konusu 5 stratejik amaçtan biri olan "Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması" hedefi, ailenin sorun çözme kapasitesi ve ailenin işlevselliğini desteklemek üzere uygulanan başlıca hizmet modelleri, aile odaklı eğitim, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerini kapsıyor.

Bu kapsamda Bakanlık tarafından, Aile Odaklı Sosyal Politika ve Hizmetlerin Etkinliğinin Artırılması için sosyal hizmetlere erişimin ve kurumlar arası eş güdümün artırılması, sosyal hizmet iş gücü ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi, danışmanlık ve psikososyal destek hizmetlerinin niteliğinin artırılması hedeflerine öncelik verilecek.

Sosyal Hizmet Merkezleri ve çocuk yaşam merkezleri yaygınlaştırılacak

Sosyal hizmetlere erişimin ve kurumlar arası eş güdümün artırılması hedefi kapsamında ise Sosyal Hizmet Merkezleri, çocuk yaşam merkezleri, aktif yaşam merkezleri ile gündüzlü bakım ve rehabilitasyon merkezleri yaygınlaştırılacak.

Aile odaklı sosyal politika ve hizmetlerin yerel düzeyde özelleştirilmesi için sosyal risk haritası kılavuzu oluşturularak sosyal risk haritaları hazırlanacak. Aynı zamanda Sosyal Hizmet Merkezlerinin çalışmalarına ilişkin iş akışları ve çalışma kılavuzu oluşturulacak.

Sosyal hizmet iş gücü ve kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi hedefi ile üniversiteler ortaklığında, aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi ve ailenin sosyal refahının artırılmasına yönelik kapsamlı araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika önerileri oluşturmak üzere "Aile Enstitüsü" kurulacak.

Enstitü ile Bakanlığın mevcut çalışmalarını güçlendirmek ve yeni planlanacak sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesine katkı sağlamak amacıyla veri üretme, araştırma ve politika geliştirme faaliyetleri, ihtisaslaşmış tek bir merkez üzerinden yürütülecek.

Enstitüde uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcileri görev alacak

Enstitünün temel başlıklarını aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler ile sosyal yardım politikaları oluşturacak. Söz konusu başlıklarda hem sosyal politika üretmek hem de üretilen politikaları sosyal hizmete dönüştürmek için çalışmalar yapılacak.

Sosyal hizmet faaliyetleri alanında veriye dayalı bilimsel araştırmalar yapılarak, proje ve hizmetlerin etkinliğinin analiz edilmesi ve yeni sosyal hizmet modellerinin geliştirilmesinin planlandığı enstitü ile akademik yayınlar yapılması ve sosyal politika önerileri geliştirmeye yönelik çalışmaların yürütülmesi de amaçlanıyor.

Uzmanlar, akademisyenler ve kurum temsilcilerinin görev alacağı enstitüde, Bakanlık personelinin mesleki becerilerini artırmak ve ihtisaslaşmalarını sağlamak için eğitim programları geliştirilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Güncel Haberler

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

Papua Yeni Gine'de 2 binden fazla insan toprak altında kaldı

 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar

 Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Takımı son dakika golleriyle küme düşen Emre Belözoğlu çılgına döndü

Bakmadan Geçme

Bugünkü çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 27 Mayıs altın fiyatı! Gram altın kaç lira? İsrail savaş suçu mu işliyor? Neler savaş suçu sayılır, savaş suçlarının cezası nedir? LGS SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI 2024! #9997 LGS sınav yeri nereden öğrenilir? LGS ne zaman? Survivor 2. eleme adayları kim oldu? 27 Mayıs Survivor'da potaya kim girdi? Yiğit Kirazcı, Kızılcık Şerbeti'nden ayrılıyor mu? Yiğit Kirazcı diziden neden ayrılıyor, ne oldu? Karadeniz bölgesinde neden heyelan olur? Heyelan afetine karşı hangi önlemler alınabilir? Milletler Ligi 2. hafta maçları hangi tarihlerde oynanacak? Filenin Sultanları 2. Hafta maçları ne zaman? Filistin'e yardim ulaşıyor mu? Gazze'ye insani yardım ulaşıyor mu? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLET FİYATI NE KADAR? #127942 Galatasaray kupa töreni ne zaman, nerede? #9917 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024! İstanbul baraj doluluk seviyesi nedir? Güncel baraj doluluk oranı! YİĞİT AKÜ (YIGIT) ne zaman halka arz olacak? Yiğit Akü kaç lot dağıtacak? Çocuk istismarını önlemek için neler yapılabilir? Çocuğun fiziksel istismara uğradığı nasıl anlaşılır? SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN 2024? #129349 Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa Final tarihi açıklandı mı, ne zaman? #9917 Seda Üren kimdir? Seda Üren kaç yaşında, nereli? Seda Üren biyografisi! 27 Mayıs Pazartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! 27 Mayıs burç yorumları nedir?
Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz

Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
title