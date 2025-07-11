Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nden Aile Yılı Projeleri Hakkında Bilgiler

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, "Aile Yılı" kapsamında bu yıl yürüttükleri çalışmalar ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi verdi.

Bir çay bahçesinde gazetecilerle bir araya gelen Çıngır, burada yaptığı konuşmada, aile yapısının güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Kentte resmi huzurevinin bulunmadığını ancak yapımı için çalışmalara başlanıldığını belirten Çıngır, "Aile eğitimi kapsamında yapılan 119 programda, 4 bin 341 kişiye 'Aile Yılı Bağımlılıkla Mücadele' eğitimlerimiz verildi. Evlilik eğitimlerimiz 3 bin 358 kişiye verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimimiz de 2 bin 468 kişiye verildi. Hali hazırda 358 koruyucu ailemizde, 412 korunmaya muhtaç çocuğumuz hizmet almaktadır." diye konuştu.

Çıngır, özel bakım merkezilerinin açılması, denetlenmesi ve engellilerin yerleştirilmesi gibi süreçlerin de Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü anlattı.

Sosyoekonomik destek programına alınan çocuklar olduğunu ifade eden Çıngır, şunları kaydetti:

"Biz her çocuğu kurum bakımına almak istemiyoruz. Olabildiğince ailesinin yanında desteklemek, ailesinin yanında kalsın istiyoruz. Sadece ekonomik destekle aile içerisinde kalınacağına inandığımız çocukların ailesine de belli miktarda düzenli olarak aylık ödeme yapıyoruz. Bunun için de 2025 yılında 97 bin 779 lira ödeme yaptık. Evde bakım konusunda şu an il genelinde 7 bin 455 kişiye ödeme yapıyoruz. Bu engelli olup kurum bakımına verilmeyen ama evde bakımı sağlanan kişilere ödediğimiz bir ücret. O da evdeki gelir kişi başına asgari ücretin üçte ikisini geçmiyorsa bu evde bakım ücretinden yararlanabiliyor. Onun şu andaki miktarı 10 bin 125 lira. 2025 yılı içerisinde de 453 milyon 672 bin lira ödeme yaptık."