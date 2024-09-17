Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden Denetim Seferberliği

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla denetimlerine devam ediyor.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, çocuk, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmet veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlara yönelik habersiz ve kapsamlı denetimler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda İl Müdürü Abdurrahman Bilgiç ile il müdür yardımcıları ve şube müdürü kuruluşlarda incelemelerde bulundu.

Denetimlerle eksiklikler daha hızlı tespit edilerek, hizmet kalitesi yakından takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilgiç, çocuk, kadın, engelli ve yaşlı bireylere hizmet veren bir kurum olduklarını belirterek, "Hizmet alanlarımızın standartlarının yükseltilmesi amacıyla denetimler yapıyoruz. Denetimlerimiz sürecek." ifadelerini kullandı.