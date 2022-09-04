Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından zihinsel engelli genç kızın şiddet gördüğü iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Adıyaman'da zihinsel engelli genç bir kızın şiddet gördüğü iddia edilen özel bakım merkezinin kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine hazırlanan raporda, "Yapılan araştırmada herhangi bir darp cebir olayının meydana gelmediği, bakım merkezi...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Adıyaman'da zihinsel engelli genç bir kızın şiddet gördüğü iddia edilen özel bakım merkezinin kamera kayıtlarının incelenmesi üzerine hazırlanan raporda, "Yapılan araştırmada herhangi bir darp cebir olayının meydana gelmediği, bakım merkezi çalışanlarının hastaları odalara götürüp odalardan çıkardığı, herhangi bir kasten yaralama olayı meydana gelmediği tespit edilmiştir." ifadelerinin yer aldığı bildirildi.

Bakanlığa ait sosyal medya hesabından, Adıyaman'da faaliyet gösteren özel bir bakımevinde zihinsel engelli genç bir kızın şiddet gördüğüne dair çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, velayeti annesinde olan ve yüzde 70 ağır engelli raporu bulunan M.K'nin, 2021 yılının 11. ayına kadar Bakanlığın evde bakım hizmetinden faydalandığı ifade edildi.

Bu tarihte vasi anne A.K'nin, kızının engel durumunun ağırlaştığını belirterek engel durumuna uygun bir özel bakım merkezine yerleştirilmesini talep ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Annenin talebi doğrultusunda M.K'nin, ücreti Bakanlığımızca karşılanmak üzere özel bir bakım merkezine yerleştirilmesi uygun bulunmuştur. Anne A.K, kızı M.K'yi 2021 yılının 11. ayında belirlenen özel bakım merkezine teslim etmiş, bu teslim esnasında özel bakım merkezi yetkililerince yapılan genel vücut kontrolünde 'Sol kolunda jilet izleri, göbeğinde sigara basıkları' olduğu tespit edilmiştir. Bu durum Anne A.K. ve kurum yetkililerince tutanak tutularak imza altına alınmıştır. Yaklaşık 9 ay kuruluştan hizmet alan M.K. bu süreç içerisinde sağlık kuruluşlarından defalarca yumuşak doku bozukluğu ve farklı tanılarla toplamda 19 kez sağlık hizmeti almıştır.

Anne A.K'nin kendi isteği ile kızı M.K'yi 2022 yılının 8. ayında özel bakım merkezinden almak istemesi üzerine 'Valilik Makamı Olur İptali' ile M.K, anneye teslim edilmiştir. Ailenin, çocuğunu kurum bakımından kendi yanlarına almak üzere kuruluşa geldikleri esnada Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze yaptıkları sözlü şikayetleri üzerine derhal idari inceleme ve yine Anne A.K'nin İl Jandarma Karakol Komutanlığına yaptığı şikayeti üzerine de adli makamlar tarafından adli inceleme başlatılmıştır."

Bu kapsamda Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde Genel Adli Muayene raporunun hazırlanarak ilgili kişilerin ifadesinin alındığı ve özel bakım merkezinin kamera kayıtlarının incelendiği ifade edilen açıklamada, "Kamera kayıtlarının incelenmesi sonucunda yazılan raporda 'Olay ile ilgili olarak kamera kayıtlarında sondajlama usulüyle yapılan araştırmada herhangi bir darp cebir olayının meydana gelmediği, bakım merkezi çalışanlarının hastaları odalara götürüp odalardan çıkardığı, herhangi bir kasten yaralama olayı meydana gelmediği tespit edilmiştir' ifadeleri yer almaktadır." bilgisi verildi.

Konuyla ilgili Bakanlık tarafından başlatılan idari inceleme sürecinin sürdüğü, adli sürecin ise takip edildiği bildirildi.