Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "sosyal yardım yönlendirmeleri"ne ilişkin uyarı Güncel Haberler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtilerek "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadesi kullanıldı. Kaynak: AA / Güncel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'sosyal yardım yönlendirmeleri'ne ilişkin uyarı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.