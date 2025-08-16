Bakanlık Suç Duyurusunda Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, makam aracıyla ilgili iddiaların yer aldığı haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Bakanlığın Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, dün bazı yayın organlarında, bugün de bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığı hedef alan asılsız haber ve paylaşımların, "maksatlı bir kara propaganda faaliyetinin ürünü" olduğu belirtildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Karabük ziyareti kapsamında, "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası" buluşmasında şehit yakınlarıyla bir araya geldiği, huzurevi ziyareti yaptığı ve Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenen bir çiftin nikah törenine katıldığı ifade edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Toplumsal birliğimiz ve aile değerlerimize destek amacıyla gerçekleştirilen bu önemli programın hedef alınması kötü niyetli bir girişimdir. Programlarda hangi aracın kullanılacağı, güvenlik, protokol ve teknik gereklilikler dikkate alınarak profesyonel ekipler tarafından belirlenmektedir. Üstelik söz konusu programda kullanılan araçla ilgili verilen model ve teknik özellik bilgileri de tamamen hayal ürünü olup gerçeği yansıtmamaktadır."

"Bu tür maksatlı senaryolar milletimizle buluşmamıza engel olamayacaktır"

Haberlerde ayrıca Bakanlığın sosyal yardım verileri üzerinden yapılan mali karşılaştırmaların bağlamından koparılarak, kamuoyunda "yanlış algı" oluşturacak biçimde sunulduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlgili yalan haberlere ilişkin suç duyurusunda bulunulmuş olup kamuoyunun, bu tür yanıltıcı ve manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur. Son iki yıldır 81 ilde gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretlerimizi büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. Bu tür maksatlı senaryolar milletimizle buluşmamıza hiçbir şekilde engel olamayacaktır."