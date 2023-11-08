Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Kitap Günleri Etkinliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki bakım ve koruma altındaki çocukların katılımıyla düzenlenen Kitap Günleri etkinliği başladı. Etkinlik kapsamında çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması ve bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki bakım ve koruma altındaki çocukların katılımıyla "Kitap Günleri" etkinliği başladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlardaki bakım ve koruma altındaki çocuklara yönelik Dünya Çocuk Kitapları Haftası etkinliklerinin düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda gerçekleştirilen Kitap Günleri etkinliği ile çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması, bilinçli okur-yazar olması, bilişsel ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesi, milli ve kültürel değerleri öğrenmesi, bireysel yeteneklerinin keşfedilmesi ve okuma kültürünün yerleştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Masal-hikaye dinletileri düzenlenecek

Çocuklar İçin Türk Masallarından Seçmeler setinin yaş gruplarına uygun olarak çocuk bakım kuruluşlarında yer alacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Koruma ve bakım altındaki yabancı uyruklu çocukların bireysel ihtiyaçları da düşünülerek farklı dillerde kitapların Bakanlığa ait çocuk bakım kuruluşlarında yer alması sağlanacak. Koruma ve bakım altında bulunan çocukların katılımı ile alanında uzman kişiler tarafından hikaye okuma ve yazma atölyeleri oluşturularak, çocukların yetenekleri de gün yüzüne çıkarılacak. Çocuk bakım kuruluşlarında bulunan 4-10 yaş aralığındaki çocukların katılımı ile masal-hikaye dinletileri düzenlenerek çocukların hayal dünyalarının zenginleştirilmesi sağlanacak."

Çocuk kitabı yazarları ve hikaye anlatıcılarının katkı sağlayacağı, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının destek vereceği ve yıl boyunca sürecek programla, çocukların birçok alanda gelişimlerine katkı sağlamanın hedeflendiği bildirildi.