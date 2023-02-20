Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama Açıklaması

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından depremzede çocuklarla ilgili açıklama Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, enkaz altından çıkarılan refakatçisi olmayan 1838 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulması sonrasında 1286 çocuğun ailesine teslim edildiği bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, depremzede çocuklara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Enkaz altından çıkarılan, refakatçisi olmayan 1838 çocuğumuz kayıt altına alınmıştır. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1286 çocuk ailesine teslim edilmiş, 85 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 467 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci takip edilmektedir. Kimliği tespit edilen 1625 çocuğumuz, kimliği henüz bilinmeyen 213 çocuğumuz bulunmaktadır."

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Aile Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title