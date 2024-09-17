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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Gaziler Günü Etkinliği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında Eryaman Stadyumu'nda havalı tabanca atış etkinliği düzenledi. Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, her günü gazi ve şehitler günü olarak kabul ettiklerini belirtti. Etkinlikte birinci olan gaziler, programın eğlenceli geçtiğini ifade etti. Ayrıca, 729 şehit ve gazi yakınının kamuda istihdam edilmek üzere atamalarının yapılacağı duyuruldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında havalı tabanca atış etkinliği düzenlendi.

Eryaman Stadyumu'ndaki etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, sadece 19 Eylül değil, her günü gazi ve şehitler günü olarak kabul ettiklerini söyledi.

Bakanlığın şehit yakınları ve gazilerle birlikte çeşitli aktiviteler düzenlediğini aktaran Madak, geçen hafta Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadın gazilerle kahvaltı programında buluştuğunu anımsattı.

Devlet olarak gaziler için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Madak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi, bu vatan, uğruna canını veren kahramanların eseridir. Biz de şehit yakınlarımızı, şehitlerimizi, gazilerimizi, bu vatanın, bu milletin hazinesi olarak kabul ediyoruz. Bugüne kadar birçok hizmet çeşidimiz var; gazilerimizle, şehit yakınlarımızla, onların kamuda istihdamından, ücretsiz ulaşımına kadar, birçok hizmet alanı var. Bunun dışında belli kurumlarla da işbirliği yapıyoruz, onlarla koordinasyon halindeyiz. Biz şuna bakıyoruz, onlar için ne yapsak azdır diyoruz."

Öte yandan, Madak, yarın kamuda istihdam edilmek üzere, şehit ve gazi yakınlarından oluşan 729 kişinin atamasının yapılacağını hatırlattı.

Havalı tabanca atış etkinliğinde birinci olan 15 Temmuz gazisi Polis Memuru Sevgül Aydemir, programın eğlenceli geçtiğini belirterek, havalı tabanca atışını ilk kez denediğini söyledi.

Etkinlikte ikinci olan Kredi Yurtlar Kurumu personeli 15 Temmuz gazisi Emine Aydın Belge ise ilk kez katıldığı etkinlikte hoş vakit geçirdiğini belirterek, böyle çalışmaların devam etmesini diledi.

Etkinliğe, gazi ve gazi yakınlarının yanı sıra Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazandıran Şevval İlayda Tarhan ile Yusuf Dikeç de katıldı.

Kaynak: AA / Esra Ağaçyetiştiren - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 19 Eylül Gaziler Günü Etkinlikler Güncel Eylül

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