Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı
AA - Selma Kasap - Güncel
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 4-10 Mart'ta tercihleri alınan "KPSS-2022/4 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri" tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
AA / Selma Kasap - Güncel