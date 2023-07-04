Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, zorla evlendirilen çocuğu koruma altına aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 yaşındaki çocuğun zorla evlendirildiğine dair yapılan sosyal medya paylaşımının ardından harekete geçti. Niğde İl Müdürlüğü tarafından bakım tedbiri kararı alınan çocuk, Bakanlık kuruluşuna yerleştirildi. Bakanlık, konuyla ilgili hukuki süreci takip ediyor.