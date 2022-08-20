Bakan Yanık: '71 yeni Aile Destek Merkezi ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi açacağız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "71 yeni Aile ve Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "71 yeni Aile ve Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacağız" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacaklarını açıkladı. Bakan Yanık, bu merkezlerden daha fazla kadının yararlanabilmesi için kreş imkanının da olacağını bildirdi.

ADEM ve SODAM'larda kadınlara ve Roman vatandaşlara yönelik psikososyal, sosyokültürel, mesleki gelişim ve kişisel gelişim konularında kurs ve eğitimler verildiğini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaçlar doğrultusunda ülke genelinde ADEM ve SODAM'ların yaygınlaştırılmasına devam edeceğiz" dedi.

Başta kadınlar olmak üzere vatandaşların ekonominin içinde aktif yer almasını hedeflediklerini ve bu amaçla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Yanık, "Güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı kalkınma için kadınların eğitim ve ekonomik teşvikler ile desteklenmesi kaçınılmaz. Bu çerçevede kadınların ve Roman vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlaması için bu yıl içerisinde 71 yeni Aile Destek Merkezi (ADEM) ve 12 yeni Sosyal Destek Merkezi (SODAM) açacağız. Bu merkezlerimizden daha fazla kadının faydalanabilmesi için ayrıca kreşlerimiz de bulunacak" dedi.

Aile Destek Merkezleri'nin 2012 yılından bu yana faaliyet gösterdiğini kaydeden Bakan Yanık, "ADEM'lerimizde kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak kurs ve eğitimler veriyoruz" ifadelerini kullandı.

2,7 milyon kadın ADEM'lerden faydalandı

ADEM'lerde kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına dair eğitimlerin de bulunduğunu belirten Bakan Yanık, "Bugüne kadar 2,7 milyon kadın ADEM'lerden eğitim aldı. 2021 yılı sonu itibarıyla faaliyet gösteren 256 ADEM'imizin sayısını artırıyoruz. Bu doğrultuda 71 yeni ADEM daha açarak aile odaklı hizmetimizi sürdürmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA