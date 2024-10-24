Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tusaş Yerleşkesindeki Kreş ve Çevre Okullardaki Çocuklar İçin Özel Psikososyal Destek Ekibi Kurdu

ANKARA - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, terör saldırısının ardından Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) yerleşkesindeki kreş ile yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekiple psikososyal destek verecek.

TUSAŞ'a yönelik 5 kişinin şehit olduğu, 22 kişinin yaralandığı terör saldırısının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaralıları hastanedeki ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada, Bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere destek olmak için sahaya çıktığını açıklamıştı. Bakanlığa bağlı 7 sosyal hizmet merkezi müdürlüğünden 57 personel terör saldırısı sonrası şehit yakınları, yaralılar ve patlamadan etkilenenlere yönelik başlattıkları psikososyal destek çalışmalarını gece boyunca sürdürdü.

Saldırı sebebiyle oluşturulan yeni bir ekibin TUSAŞ'ın yerleşkesindeki kreşle yerleşkenin yakınındaki ilkokul ve lisede eğitim gören çocuklara da psikososyal destek vereceği öğrenildi. Psikososyal destek çalışmaları kapsamında psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve psikolojik danışmanlardan oluşan özel ekibin çocuklara yönelik odak grup çalışmaları, bireysel görüşmeler ve sosyal destek ağlarını güçlendirici çalışmalar planlanıyor.