Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, devlet korumasından yararlanan çocuklara özel 'Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması' ve 'Türkiye'nin İkinci Yüzyılında Geleceğe Mektup' etkinliği düzenliyor. Yarışmalarla çocukların sanat ve gelecek beklentileri destekleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması ve Geleceğe Mektup Etkinliği Düzenliyor

AİLE ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nca, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar için Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel ' Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması' ile ' Türkiye'nin İkinci Yüzyılı'nda Geleceğe Mektup Etkinliği' düzenleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ' Türkiye Yüzyılı Resim Yarışması' ve ' Türkiye'nin İkinci Yüzyılı'nda Geleceğe Mektup Etkinliği'ne 18 yaş altında ve halihazırda sosyal hizmet modellerinden yararlanan tüm çocuklar katılım sağlayabilecek. Çocuklar tarafından Türkiye'nin 100'üncü yılında çocuk ve çocuk hakları konusunda yapılan resimler yarışacak. Mektup etkinliği kapsamında da Türkiye'nin ikinci yüzyılında, çocukların geleceklerine yönelik beklentileri ve hayallerini anlattıkları mektuplarını göndermeleri bekleniyor.

Halihazırda devam eden başvurular, 3 Kasım 2023 tarihinde sona erecek. Dereceye giren çocuklardan birinciye dizüstü bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye bluetooth kulaklık hediye edilecek. Yarışma sonuçlarına, 'https://www.aile.gov.tr/chgm' adresinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.