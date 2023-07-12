Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel felaketi yaşanan illerde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için ilk olarak 50 milyon liralık kaynak aktarıldığını ifade etti. Bakan Göktaş, Zonguldak için de 4,3 milyon liralık kaynak aktarılması talimatı verdiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sel felaketi yaşanan illere 50 milyon liralık kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş :

" Zonguldak'ta afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4,3 milyon liralık kaynağın aktarılması talimatını verdim"

ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel felaketi yaşanan illerde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için ilk olarak 50 milyon liralık kaynak aktarıldığını ifade etti. Bakan Göktaş, Zonguldak için de 4,3 milyon liralık kaynak aktarılması talimatı verdiğini açıkladı.

Zonguldak Valiliği'nde açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sel felaketi yaşanan illerde zarar gören vatandaşların yaralarının sarılması için İçişleri Bakanlığı ile koordineli şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, "8 Temmuz'da Batı Karadeniz genelinde başlayan yoğun yağışlar Zonguldak başta olmak üzere Bartın ve Düzce illerimizde sel felaketine neden oldu. Yaşanan felaketten çok sayıda konut, araç ve iş yeri etkilendi. Yaşanan doğal afetten zarar gören kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. Hükümet olarak bir taraftan benzer afetlerin bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirleri alırken diğer taraftan da yaraların sarılması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İçişleri Bakanlığımızla, Sayın Bakanımızla koordineli bir şekilde yaraların bir an önce sarılması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için 50 milyon liralık kaynağı kullanacağız"

Bakan Yerlikaya, afetin ilk anından itibaren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla iletişime geçtiklerini söyleyerek "Biz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, afetin ilk anından itibaren Bartın, Bolu, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Kocaeli, Ordu, Samsun ve Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarıyla iletişime geçtik. İllerindeki ilk durumu öğrendik ve acil ihtiyaç için tespit yapmalarını istedik. Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynağı kullanacağız. Hali hazırda illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Ancak ilk etapta Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 4.3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimatı verdim. Bildiğiniz gibi Düzce'ye 2 milyon liralık kaynağı bu sabah itibarıyla aktardık. Bu kaynaklardan hane başına azami 5 bin TL tutarında yardım yapılacak. Hemen akabinde hasar tespit raporları netleştikten sonra eşyaları zarar gören hanelere ise gerekli desteği de sağlayacağız. Ayrıca önümüzdeki 1 yıllık süre içerisinde, ev onarımı desteği yardımı yaparak zarar gören konutları tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için çalışacağız" dedi.

"ASYA ekipleri ve SYDV personeli tarafından hanelere temel ihtiyaçları ulaştırılıyor"

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, afetin ilk anından itibaren ASYA ekipleri ve SYDV personeli tarafından temel ihtiyaçların hanelere ulaştırıldığını ulaştırıldığını hatırlatarak "Bakanlığımız görev alanlarından biri olan Ayni Bağış Depo Yönetimi ve Dağıtımı Çalışma Grubu da faaliyetlerine ivedi şekilde başladı. Bu kapsamda afettin ilk anından itibaren ASYA ekipleri ve SYDV personeli tarafından ihtiyaç sahibi hanelere gıda, su gibi temel ihtiyaçlar ulaştırılıyor. Afetten etkilenen il ve ilçeler göz önünde bulundurulduğunda; Bartın il ve ilçelerinde toplam 51 personel ve 8 araç, Düzce il ve ilçelerinde toplam 100 personel ve 11 araç, Kocaeli il ve ilçelerinde toplam 29 personel ve 5 araç, Ordu il ve ilçelerinde toplam 27 personel ve 12 araç, Zonguldak il ve ilçelerinde ise toplam 56 personel ve 11 araç kapasitesiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Yağışlarda Zonguldak ilimize 238 kilogram ile rekor sayılabilecek bir yağış miktarı düştü. Yoğun yağış nedeniyle Ulutan Barajı su seviyesi yüzde 118, Kızılcapınar Barajı yüzde 101 doluluk oranına ulaştı. Sadece bu veriler bile felaketin boyutlarını gözler önüne seriyor. Buraya gelmeden önce Devrek ve Gökçebey İlçelerini ve Çaydeğirmeni beldemizi de ziyaret ettik. Vatandaşlarımızla konuştuk. Yapılan çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah sel felaketinden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde hayatı normal akışına en kısa sürede döndüreceğiz. Zonguldak'ta zarar gören şehir merkezi, ilçe, köy her bir hanemizin, vatandaşımızın kayıplarının giderilmesi ve normal yaşama dönülmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Siz kıymetli Zonguldaklı vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum" şeklinde sözlerini tamamladı.