Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Personel Atama İddialarına Yalanlama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada yayılan 10 bin personel ataması planladığına dair bilgilerin doğruyu yansıtmadığını açıkladı ve resmi kanallar aracılığıyla yapılan duyuruların takip edilmesini istedi.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Bakanlık 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel