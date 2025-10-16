Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İzmir'deki Aile Açıklaması

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen aileye yönelik haber ve paylaşımlarla ilgili açıklama yaptı. Ailenin ormanda yaşamadığı ve ev sahibi tarafından evden çıkarıldıklarının tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya platformlarında İzmir'de ormanda yaşadıkları iddia edilen bir aileye yönelik haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Yapılan inceleme ve görüşmelerin ardından ailenin ormanda yaşamadığı görülmüştür. Ev sahibi ile yaşadıkları anlaşmazlık sonucu evden çıkarıldıkları tespit edilen aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından ilk etapta ivedilikle bir otele yerleştirilmiştir. Yine vakfımızın desteği ile aileye yönelik uygun bir ev tutulması ve eşya temini için çalışmalarımız devam etmektedir" denildi.