Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Çocuklar için Dijital Güvenlik Rehberleri

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyadaki risklerden korumak için 'Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi' ve 'Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi' yayımladı. Bu rehberler, ebeveynlere dijital ebeveynlik konusunda bilgi sunarak çocukları siber suçlar ve zorbalıktan koruma yollarını anlatıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak amacıyla siber suçlar, siber zorbalık ve dijital ebeveynlik gibi konularda ailelere yol gösteren iki yeni farkındalık rehberi yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, çocukların dijital alanlarda karşılaşabilecekleri risklerin neler olduğu ve ne tür tedbirler alınabileceği konusunda çocukların, ebeveynlerin ve tüm toplumun bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığın, çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı kapsamında dijital bağımlılıkla mücadele başlığı altında bakanlığın önemli adımlara imza attığı, çocukların dijital risklerden korunması amacıyla hem aileler hem de toplum genelinde farkındalık artırıcı ve bilgilendirici programları yürüttüğü bildirildi.

Bu çerçevedeki farkındalık çalışmaları kapsamında ise "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi" ile "Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi" hazırlandığı ifade edildi.

Dijital ebeveynlik kavramının öneminin vurgulandığı "Çocukların Dijital Risklerden Korunmasında Ebeveyn Rehberi"nde ebeveynlere çocuklarının dijital dünyada karşılaşabileceği fırsatlar ve riskler hakkında kapsamlı bilgiler sunuluyor.

Açıklamada, Rehber'in, "Dijital Dünyada Çocuk", "Bilişim Teknolojilerinin Çocuklar İçin Fırsatları ve Riskleri", "Dijital Ebeveynlik ve Rolleri", "Çocukların Dijital Risklerden Korunması İçin Ailelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar" "Önerilen İnternet Adresleri", "Sosyal Medya ve Dijital Dünyaya Dair Temel Kavramlar" ana başlıklarından oluştuğu aktarıldı.

Bu başlıklar altında ebeveynlerin teknolojik yeniliklere açık olmaları, çocukların ekran sürelerini sınırlamaları, uygun kurallar koyarak rehberlik etmeleri ve internet ortamında çocuklarını yalnız bırakmamaları gerektiği belirtiliyor.

Rehberde, güvenlik önlemlerinin alınması, ebeveynlerin internet kullanımı konusunda rol model olmaları, çocukların zamanlarının ekran dışı etkinliklerle zenginleştirilmesi, dijital mahremiyet bilincinin kazandırılması, çocuklarla ilgili görüntü ve bilgilerin sosyal medyada paylaşılmaması ve dijital oyunlara dikkat edilmesi gibi önemli hususlara yer verildiği aktarıldı.

Siber suçlar ve zorbalığa karşı koruma kalkanı

Dijital alandaki önemli sorunlardan olan siber suçlar ve siber zorbalıkla mücadele etmek amacıyla "Siber Suç ve Siber Zorbalıktan Korunma Rehberi"ni de yayımlayan Bakanlık, ebeveynlerin siber suçlar ve siber zorbalık hakkında bilgi sahibi olmasını, çocuklarının bu tür durumlarla karşılaştığında erken müdahale edebilmesini ve onlara destek olabilmesini amaçlıyor.

Rehberde, siber suçların tanımı, türleri, bu suçlara karşı başvurulacak kurumlar ve ihbar mekanizmaları detaylı olarak yer alıyor.

Siber zorbalığın ne olduğu, hangi davranışların siber zorbalık kapsamına girdiği, nedenleri ve mağdurlar üzerindeki etkilerinin de ele alındığı rehberde, ebeveynlerin çocuklarının siber zorbalığa maruz kaldığını nasıl anlayabileceği, onları nasıl koruyabileceği ve siber zorbalıkla karşılaştıklarında veya çocukları siber zorbalık yapıyorsa neler yapabilecekleri konusunda pratik bilgiler sunuluyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu

İsrail-İran savaşında nükleer tesis vuruldu! İşte ilk görüntüler
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor

Savaşta zor günler yaşayan İsrail'den itiraf gibi sözler
Yırtık kıyafetleriyle kızını YKS'ye yetişmek isteyen babaya büyük şok

Yırtık kıyafetiyle kızını sınava sokmaya çalışan babaya büyük şok
300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi

300 TL için boğazına bıçak dayadı ama altın bileziklere elini sürmedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan, İsrail ile iş birliği yapanlara 'teslim olun' çağrısı

İran'dan 'teslim olun' çağrısı! İslami af vaadettiler
Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi

Nihal Candan'ın ölüm haberi Bahar'ı yıktı! Hastane bahçesinde sinir krizi
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var

Savaşta İsrail'i destekleyen ülkenin liderini arayıp gözdağı verdi
Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar

Düğün salonu değil üniversite kampüsü! Dansöz ile final yaptılar
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti

Prof. Dr. Ömerustaoğlu ezber bozdu: Öğretmenliğin fonksiyonu değişti
Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor! Bu kez Süper Lig takımına

Duyanlar hayrete düştü! Fenerbahçe'den 5. kez gönderiliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.