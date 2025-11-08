Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Akran Zorbalığına Karşı Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Akran Zorbalığına Karşı Yeni Mobil Uygulama Güncellemesi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığı ile ilgili yeni içerikler ekleyerek ebeveynlerin bu konuda bilinçlenmesini ve çocuklarına nasıl destek olabileceklerini öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Aile Yılı' kapsamında anne babaların olumlu ebeveynlik süreçlerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığı konusunda yeni içerik eklendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ebeveynlerin, çocuklarının gelişim süreçlerini sağlıklı şekilde desteklemelerine rehberlik etme amacı doğrultusunda, 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulamasına akran zorbalığına dair yeni içerik eklendi. Uygulamaya eklenen yeni içeriklerle çocukların sosyal ilişkilerinde karşılaşabilecekleri olumsuz davranışların fark edilmesi, önlenmesi ve konuyla ilgili doğru müdahale yöntemlerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedeflendi. Yeni içeriklerde, ebeveynlerin çocuklarının yaşadığı akran zorbalığını nasıl fark edebileceği, bu durumla karşılaştıklarında nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiği ve okul ile iş birliği içinde süreci yönetme stratejileri ele alındı. Akran zorbalığına maruz kalan ya da zorbalık davranışı gösteren çocuklarla iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaların da yer aldığı uygulamada, çocuklara farkındalık kazandırılırken bir yandan da ebeveynlere somut çözüm yolları sunuldu. 'İlk Öğretmenim Ailem' uygulamasına dahil edilen yeni içeriklerle, ebeveynlerin çocuklarının sosyal çevrelerinde güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
