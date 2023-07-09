AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına atama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasını gerçekleştirecek. Atamalar, 11 Temmuz 2023 tarihinde yapılacak törenle gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinden 82'si avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atanacak.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca kamu kurum ve kuruluşlarına 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 11 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşecek törenle 263 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına istihdam imkanı verilecek. Noter huzurunda gerçekleşecek törende, hak sahiplerinden 82'sinin ataması öğrenim durumları itibarıyla avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diş tabibi, fizikçi, hemşire, mühendis, odyolog, öğretmen, redaktör, programcı, psikolog, sağlık teknikeri, sosyolog, teknisyen ve tekniker unvanlı kadrolara atamaları yapılacak. Bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının toplam sayısı 48 bin 819'a ulaşacak.