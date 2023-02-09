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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Refakatçisi Olmayan Afetzede Çocuklar İçin Danışma Hattı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Refakatçisi Olmayan Afetzede Çocuklar İçin Danışma Hattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için çağrı merkezi oluşturduklarını açıkladı. Depremden etkilenen ve refakatçisi olmayan çocuklar için yurttaşlar 0501 730 10 50-60 arasındaki numaralı hatları arayabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için çağrı merkezi oluşturduklarını açıkladı. Depremden etkilenen ve refakatçisi olmayan çocuklar için yurttaşlar 0501 730 10 50-60 arasındaki numaralı hatları arayabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili derinden etkilendiği deprem bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşamayan çocuklar için çağrı hattı oluşturduğunu duyurdu. Bakanlığın konuya ilişkin sosyal medya hesabından bugün paylaşılan mesaj şöyle:

"Afet bölgelerinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocuklarımız için bir çağrı merkezi kurduk. Vatandaşlarımız aşağıdaki numaralar üzerinden çağrı merkezimizle irtibata geçebilirler."

Depremden etkilenen, refakatçisi olmayan çocuklar için danışma hatları şöyle:

0501 730 10 50

0501 730 10 51

0501 730 10 52

0501 730 10 53

0501 730 10 54

0501 730 10 55

0501 730 10 57

0501 730 10 58

0501 730 10 59

0501 730 10 60

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
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Kaynak: ANKA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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